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Parker: "Jordan, idolümdü...odamda posterleri vardı!"

Eski San Antonio Spurs yıldızı Tony Parker, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı nasıl idol aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski San Antonio Spurs yıldızı Tony Parker, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı nasıl idol aldığını açıkladı.

Kısa süre önce Netflix, Parker'ın kariyeri hakkında "Tony Parker: The Final Shot" adlı bir belgesel yayınladı. Belgeselde Parker, basketbol idollerinden biri olan Jordan'a olan hayranlığını ayrıntılarıyla anlattı.

Jordan, Parker'a ilham kaynağı olmuştu ve nihayetinde Parker, tıpkı kahramanı gibi NBA'de oynayabilmişti:

"Çocukken idolüm oydu. Odamda onun posterleri vardı. Onun gibi olmak, NBA'de oynamak istemiştim."

JORDAN DA PARKER'I ÖVDÜ!

Jordan da bizzat belgeselde yer alarak, Chicago'da geçirdiği dönemin Fransız yıldız üzerindeki etkisi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bana çocukken ailesiyle ben Chicago'dayken beni izlediğini söylemişti. Gelişimini ve gerçekten inanılmaz bir kariyere sahip olduğunu gördüğüm için, onun adına çok mutluyum. Onu tanıyabilmek ve arkadaşım diyebilmek, daha da değerli."


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