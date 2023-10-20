Parker: 'Bu son maçım mıydı bilmiyorum'

LDLC ASVEL Başantrenörü Terence Jonathan Parker Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Çok fazla top kaybı yaptıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Parker, "Çok iyi başladık. Savunma açısından çok iyiydik. Ancak ikinci yarı rakibin gelebileceğini biliyordum. İkinci yarı çok sert savunma yaptılar, biz ise çok fazla top kaybı yaptık." diye konuştu.



"Bir başantrenör olarak son maçınız olduğunu düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya Parker, "Bilmiyorum, henüz bir telefon gelmedi. Ben şu an bir sonraki maça odaklanmış durumdayım" yanıtını verdi.



