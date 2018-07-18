Parker: "Benche geçmeyi Spurs'ün iyiliği için istedim"

Tony Parker, San Antonio Spurs'den Charlotte Hornets'e katılmak için ayrılmasından bir ay sonra, Tim Duncan, Gregg Popovich ve diğer oyunculara The Players 'Tribune sitesinde 2,900 kelimelik bir makale ile teşekkür ederek San Antonio'ya veda etti.
Parker, 2010 yılından bu yana ilk kez benchten gelmeye başlayarak, ligdeki ikinci yılında olan Dejounte Murray'e yer vermişti. "Teşekkür ederim, San Antonio,"
başlıklı makalede Parker, benchte yer alma kararıyla Spurs için point guard pozisyonunda yeni bir dönem başlaması için gereken kıvılcımı sağlama durumunu açıkladı: "Bir gün Pop'a geldim ve düşüncelerimi anlattım: Dejounte'un ilk beş point guardı olarak işi tam anlamıyla almasının zamanı gelmişti. Bunun dramatik, ego içeren, ya da bu büyük medya şeylerinden biri olmasını istemedim. Lakin bunu açıklığa kavuşturmak istedim. Dejounte'nin gelişimi ve ekibin iyiliği için Pop bunu kabul etti ve bana teşekkür etti. Sonra Dejounte ile de aynı konuşmayı yaptık. Minnettar kaldı." "Pop seni ilk beşe aldığında, benche aldığında, hücumun anahtarlarını verdiğinde, ya da serbest oyuncu döneminde anahtarları verecek başka birisini aradığında bile ... hala aynı Pop'tır. Her seferinde aynı prensiptedir ve tek ilke şudur: onun gözetiminde gerçekleşen her şey, yalnızca tek bir sebepten dolayı gerçekleşir. Spurs'ün iyiliği için."