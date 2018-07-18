Parker: "Benche geçmeyi Spurs'ün iyiliği için istedim"

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Tony Parker, San Antonio Spurs'den Charlotte Hornets'e katılmak için ayrılmasından bir ay sonra, Tim Duncan, Gregg Popovich ve diğer oyunculara The Players 'Tribune sitesinde 2,900 kelimelik bir makale ile teşekkür ederek San Antonio'ya veda etti.Parker, 2010 yılından bu yana ilk kez benchten gelmeye başlayarak, ligdeki ikinci yılında olan Dejounte Murray'e yer vermişti.başlıklı makalede Parker, benchte yer alma kararıyla Spurs için point guard pozisyonunda yeni bir dönem başlaması için gereken kıvılcımı sağlama durumunu açıkladı: