Park halindeki trenler depremde devrildi

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından yıkımın etkileri de ortaya çıkıyor.



10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından raydan çıkan trenler ve dağdan raylara düşen kayalar görüntülendi.



DHA'nın haberine göre Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. Raydan çıkan trenler ve dağdan koparak raylara düşen kayalar deprem dehşetini gözler önüne serdi.



Gaziantep'te depremin şiddetiyle bakım istasyonunda park halinde olan 6 tren raydan çıktı. Islahiye, Narlı, Türkoğlu, Nurdağı, Fevzipaşa yolu ulaşıma kapandı.



ÖLEN YA DA YARALANAN YOK



Ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin raylardaki kaldırma çalışması devam ediyor.



Diğer yandan Fevzipaşa istikametindeki tren raylarına depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar düştü.





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