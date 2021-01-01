Parish: "Jordan G.O.A.T. değil, büyük takımları yenemedi"

Hall of Fame oyuncu Robert Parish, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "büyük takımları yenmediği için" tüm zamanların en iyi oyuncusu olmadığını söyledi.



Parish bir röportajda Jordan hakkında konuştu ve MJ'nin neslinin en iyi oyuncusu olmasına rağmen, "güçlü bir rakibi yenemediğinden ötürü" kendisine G.O.A.T statüsü verilemeyeceğini açıkladı:



"Şimdi beni yanlış anlamayın. Michael kendi döneminde harikaydı. Ama tüm zamanların en iyisi mi?... Bana göre Michael büyük takımları yenemedi. Şimdi şunu bir düşünün: Larry (Bird), Kevin (McHale) ve ben en parlak dönemimizdeyken, bizi yenememişti. Joe Dumars ve Isiah (Thomas) yaşlanana kadar, Pistons'ı geçememişti. Lakers'ı en iyi dönemlerinde yenememişti. Phoenix'i yendiğinde ise, onlarda sadece bir tane Hall of Fame oyuncu (Charles Barkley) vardı."



Parish'e G.O.A.T.'un kim olduğunu düşündüğü sorulduğunda ise, üç oyuncuyu söyledi: Wilt Chamberlain, Bill Russell ve Kareem Abdul-Jabbar.



Parish 1996-97 sezonunda Jordan'a katılmış ve beraber bir şampiyonluk yüzüğü kazanmışlardı.



