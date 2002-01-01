Parish: "Bulls, Rodman olmadan bir b*k kazanamazdı!"

Eski NBA pivotu Robert Parish, Chicago Bulls'un Dennis Rodman olmadan şampiyonluk kazanamamış olacağını söyledi.



Rodman saha dışındaki en dengesiz kişiliklerden biri olarak bilinse de, saha içindeki çok yönlülüğü ile rakibin en iyi oyuncusunu savunan ve maçta en fazla ribaundı çeken bir oyuncu olarak ün yapmıştı.



Parish, Sirius XM NBA Radio'dan Sam Mitchell ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette, Rodman'ın üstün olduğu noktalardan bahsetti:



"Savunma ribaundları yetenekle değil, azimle alakalıdır. Savunma yapmaya arzulu olmanız gerek, bu bir kafa yapısıdır. Ve bence Dennis bu konuda mükemmeldi.



Jordan ve Pippen'a saygısızlık olmasın, fakat Dennis Rodman olmadan bir b*k kazanamazlardı. Michael'ın veya Scottie'nin ne kadar büyük oyuncular olduğu umurumda değil, Dennis Rodman olmadan bir b*k kazanamazlardı."



Parish'in iddiasına karşılık, Bulls ekibi Rodman 1995 yılında ekibe katılmadan önce 1991-93 yılları arasında üç şampiyonluk kazanmıştı.



