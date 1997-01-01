Parish: "Bird, Jordan ve Magic gibi bir lider değildi"

Eski NBA oyuncusu Robert Parish, Michael Jordan, Magic Johnson ve Larry Bird gibi üç efsane arasındaki farkı açıkladı.



Parish, kariyerinde basketbol tarihinin üç efsane ismi Bird, Jordan ve Magic ile beraber ve karşılıklı oynama şansı buldu. Kariyerinin farklı aşamalarında Bird ve Jordan ile oynamış olan Parish, en verimli döneminde Bird ve Kevin McHale ile Boston'la bir "Big 3" oluşturmuştu ve kariyerini 1997 yılında Chicago Bulls ile tamamlamıştı.



ESPN'den Jackie MacMullan ile konuşan Parish, etkin günlerinde Bird, Jordan ve Magic'ten gördüğü liderlikleri karşılaştırdı:



"Larry'yi Magic ve Jordan'dan ayıran şey, onlar gibi sizle yüz göz olan bir lider olmamasıydı. Bize çok fazla saygı duyuyordu. Eğer iyi bir gece geçirmediyseniz, sizi cesaretlendirmeye ya da hiçbir şey söylememeye daha meyilliydi. Ama Magic ve Jordan her türlü üzerinize gelirdi."



