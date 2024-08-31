Paris'te Turgut Aslan Yaraman finale çıktı

Para yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Paris'te Turgut Aslan Yaraman finale çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 14:25
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 14:26
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında finale çıktı.

Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında havuza giren milli sporcu, finale kalmayı başardı.

Serisini 1.08.87'lik derecesiyle 3. bitiren Turgut Aslan, genel sıralamada 12 sporcu arasında 7. olarak final biletini aldı.

Turgut Aslan Yaraman'ın final müsabakası, bu akşam TSİ 18.59'da gerçekleşecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery