Paris'te Turgut Aslan Yaraman finale çıktı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında finale çıktı.
Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında havuza giren milli sporcu, finale kalmayı başardı.
Serisini 1.08.87'lik derecesiyle 3. bitiren Turgut Aslan, genel sıralamada 12 sporcu arasında 7. olarak final biletini aldı.
Turgut Aslan Yaraman'ın final müsabakası, bu akşam TSİ 18.59'da gerçekleşecek.
Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında havuza giren milli sporcu, finale kalmayı başardı.
Serisini 1.08.87'lik derecesiyle 3. bitiren Turgut Aslan, genel sıralamada 12 sporcu arasında 7. olarak final biletini aldı.
Turgut Aslan Yaraman'ın final müsabakası, bu akşam TSİ 18.59'da gerçekleşecek.
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