Paris'te şok; Olimpik güreşçiden cinsel saldırı

Mısırlı Olimpiyat güreşçisi 'çok sarhoşken Paris sokaklarında bir kadını gasp etmesinin' ardından cinsel saldırı suçundan tutuklandı.



Paris'te Mısırlı bir olimpiyat sporcusu, sokakta bir kadını taciz ettiği iddiasıyla cinsel saldırıyla suçlandı.



İsmi açıklanmayan Mısırlı güreşçinin Cuma günü saat 04:30 sularında mağduru gasp ettiği ve daha sonra gözaltına alındığı iddia edildi. Tutuklanan sporcunun Olimpiyatlara katılmış bir güreşçi olduğu belirtildi.



Mağdurun da saldırgan hakkında şikayette bulunduğu bildirildi.



İddia edilen saldırı Sen Nehri kıyısında, şehrin 13. bölgesindeki Austerlitz rıhtımında gerçekleşti. Güreşçinin "çok sarhoş" olduğu bildirildi.



SAVCILIK OLAYI DOĞRULADI



Paris Savcılığı, cinsel saldırı nedeniyle soruşturma açıldığını doğruladı.



