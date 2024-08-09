Paris'te şok; Olimpik güreşçiden cinsel saldırı

Mısırlı Olimpik güreşçi, gece 04.30 sularında sarhoş haldeyken bir kadına saldırdı ve taciz etti. Sen Nehri kyısında, şehrin 13. bölgesindeki Austerlitz rıhtımında gerçekleşen olay sonrası sporcu tutuklandı.

Paris'te şok; Olimpik güreşçiden cinsel saldırı
Mısırlı Olimpiyat güreşçisi 'çok sarhoşken Paris sokaklarında bir kadını gasp etmesinin' ardından cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

Paris'te Mısırlı bir olimpiyat sporcusu, sokakta bir kadını taciz ettiği iddiasıyla cinsel saldırıyla suçlandı.

İsmi açıklanmayan Mısırlı güreşçinin Cuma günü saat 04:30 sularında mağduru gasp ettiği ve daha sonra gözaltına alındığı iddia edildi. Tutuklanan sporcunun Olimpiyatlara katılmış bir güreşçi olduğu belirtildi.

Mağdurun da saldırgan hakkında şikayette bulunduğu bildirildi.

İddia edilen saldırı Sen Nehri kıyısında, şehrin 13. bölgesindeki Austerlitz rıhtımında gerçekleşti. Güreşçinin "çok sarhoş" olduğu bildirildi.

SAVCILIK OLAYI DOĞRULADI

Paris Savcılığı, cinsel saldırı nedeniyle soruşturma açıldığını doğruladı.

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