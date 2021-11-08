Paris'te şampiyon Djokovic

Novak Djokovic, Paris Masters turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paris'te şampiyon Djokovic
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08 Kasım 2021 00:19
Paris Masters tenis turnuvasının final maçında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.

İlk seti 6-4 kaybeden Djokovic, sonraki iki seti ise 6-3, 6-3 kazanarak zafere ulaştı.

Kariyerindeki 37. Masters zaferini kazanan Sırp raket Djokovic, bu yılı da dünya 1 numarası olarak bitirecek.

Amerika Açık finalinde mağlup olduğu Medvedev'i yenen Djokovic, Paris Masters'da da 6. kez zafere ulaşmış oldu.


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