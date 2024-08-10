Paris'te korkutan anlar: Minderden sedyeyle çıkarıldı

Rakibinin hamlesi sonrası boynunu yere çarpan Romanyalı kadın güreşçi Catalina Axente, minderden sedyeyle çıkarıldı.

Paris'te korkutan anlar: Minderden sedyeyle çıkarıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında Romanyalı kadın sporcu Catalina Axente, boynundan sakatlandı ve minderden sedyeyle çıkarıldı.

Champ de Mars Arena'da yapılan maçlarda kadınlar 76 kilo mücadelesinde ABD'li Alexis Kennedy Blades ile Romanyalı Catalina Axente karşı karşıya geldi.

İlk raund ABD'li sporcunun 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, ikinci raundun bitimine 1 dakika 35 saniye kala Blades, Axente'yi suplex oyununun ardından grand teknikle mağlup etti.

Rakibinin hamlesi sonrasında boynunu mindere sert şekilde vuran Catalina Axente, uzun süre yerden kalkamadı.

Romanyalı sporcu, sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından minderden sedyeyle çıkarıldı.

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