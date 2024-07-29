Paris'te büyük zirve: Hacıosmanoğlu - Infantino

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, pazartesi günü Fransa'ya gidecek, salı günü de Gianni Infantino ile görüşecek. Tanışma toplantısında FIFA'nın patronu ile buluşacak olan TFF'nin yeni başkanı, yapılacak işbirlikleri özelinde görüşme gerçekleştirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Paris'te büyük zirve: Hacıosmanoğlu - Infantino
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29 Temmuz 2024 10:15
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz tarihinde yapılan seçimli genel kurulunda Mehmet Büyükekşi'yi geçerek başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, yurt dışı temaslarına başlıyor.

TFF'nin yeni başkanı ilk görüşmesini ise FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yapacak. Hacıosmanoğlu, bugün (pazartesi günü) beraberindeki yöneticileriyle birlikte soluğu 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris'te alacak.

Başkan Hacıosmanoğlu, oyunlar için Paris'te bulunan Infantino ile salı günü bir araya gelecek. Tanışma niteliğini taşıyan buluşmada FIFA ile yapılacak işbirlikleri, geleceğe dair plan ve programlar özelinde görüşme gerçekleştirİLecek.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü İstanbul'a döneceği öğrenildi.

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