Paris'te 11. günün X raporu

Ülke



Altın



Gümüş



Bronz



Toplam



ABD



24



31



31



86



Çin



22



21



16



59



Avustralya



14



12



9



35



Fransa



13



16



19



48



Büyük Britanya



12



15



19



46



Güney Kore



11



8



7



26



Japonya



11



6



12



29



İtalya



9



10



7



26



Hollanda



8



5



6



19



Almanya



8



5



4



17



Kanada



6



4



8



18



İrlanda



4







3



7



Yeni Zelanda



3



5



1



9



Macaristan



3



3



2



8



İsveç



3



3



2



8



Romanya



3



3



1



7



Brezilya



2



5



6



13



Ukrayna



2



2



3



7



Hırvatistan



2



1



2



5



Belçika



2







3



5



Hong Kong



2







2



4



Filipinler



2







1



3



Azerbaycan



2











2



Sırbistan



2











2



İsrail



1



4



1



6



İspanya



1



3



5



9



İsviçre



1



2



4



7



Gürcistan



1



2



1



4



Yunanistan



1



1



5



7



Kazakistan



1



1



3



5



Kenya



1



1



2



4



Güney Afrika



1



1



2



4



Şili



1



1







2



Danimarka



1



1







2



Saint Lucia



1



1







2



Uganda



1



1







2



Tayvan



1







4



5



Özbekistan



1







2



3



Küba



1







1



2



Çekya



1







1



2



Guatemala



1







1



2



Cezayir



1











1



Arjantin



1











1



Bahreyn



1











1



Dominika



1











1



Ekvador



1











1



Norveç



1











1



Slovenya



1











1



Jamaika







3



1



4



Kuzey Kore







2



3



5



Meksika







2



1



3



Etiyopya







2







2



Polonya







1



3



4



Türkiye







1



2



3



Kırgızistan







1



1



2



Kosova







1



1



2



Tayland







1



1



2



Ermenistan







1







1



Kolombiya







1







1



Fiji







1







1



Moğolistan







1







1



Tunus







1







1



Hindistan











3



3



Tacikistan











3



3



Dominik Cumhuriyeti











2



2



Litvanya











2



2



Malezya











2



2



Moldova











2



2



Avusturya











1



1



Yeşil Burun Adaları











1



1



Mısır











1



1



Grenada











1



1



Endonezya











1



1



İran











1



1



Portekiz











1



1



Slovakya











1



1





Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.Paris'te gerçekleştirilen oyunların 11. gününde 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, Çin'i geçerek zirveye kuruldu.Günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 59 madalyaya ulaşarak ikinci sırada yer aldı.Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa da dördüncü olarak yoluna devam etti.Oyunlarda 11. günün sonunda 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde: