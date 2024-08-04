Paris'te 11. günün X raporu

Oyunlarda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, yeniden liderliğe yükseldi. Türkiye ise 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.

Paris'te 11. günün X raporu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 11. gününde 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, Çin'i geçerek zirveye kuruldu.

Günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 59 madalyaya ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa da dördüncü olarak yoluna devam etti.

Türkiye listede 54. sırada

Oyunlarda 11. günün sonunda 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

 Altın

 Gümüş

 Bronz

 Toplam
ABD

 24

 31

 31

 86
Çin

 22

 21

 16

 59
Avustralya

 14

 12

 9

 35
Fransa

 13

 16

 19

 48
Büyük Britanya

 12

 15

 19

 46
Güney Kore

 11

 8

 7

 26
Japonya

 11

 6

 12

 29
İtalya

 9

 10

 7

 26
Hollanda

 8

 5

 6

 19
Almanya

 8

 5

 4

 17
Kanada

 6

 4

 8

 18
İrlanda

 4

  

 3

 7
Yeni Zelanda

 3

 5

 1

 9
Macaristan

 3

 3

 2

 8
İsveç

 3

 3

 2

 8
Romanya

 3

 3

 1

 7
Brezilya

 2

 5

 6

 13
Ukrayna

 2

 2

 3

 7
Hırvatistan

 2

 1

 2

 5
Belçika

 2

  

 3

 5
Hong Kong

 2

  

 2

 4
Filipinler

 2

  

 1

 3
Azerbaycan

 2

  

  

 2
Sırbistan

 2

  

  

 2
İsrail

 1

 4

 1

 6
İspanya

 1

 3

 5

 9
İsviçre

 1

 2

 4

 7
Gürcistan

 1

 2

 1

 4
Yunanistan

 1

 1

 5

 7
Kazakistan

 1

 1

 3

 5
Kenya

 1

 1

 2

 4
Güney Afrika

 1

 1

 2

 4
Şili

 1

 1

  

 2
Danimarka

 1

 1

  

 2
Saint Lucia

 1

 1

  

 2
Uganda

 1

 1

  

 2
Tayvan

 1

  

 4

 5
Özbekistan

 1

  

 2

 3
Küba

 1

  

 1

 2
Çekya

 1

  

 1

 2
Guatemala

 1

  

 1

 2
Cezayir

 1

  

  

 1
Arjantin

 1

  

  

 1
Bahreyn

 1

  

  

 1
Dominika

 1

  

  

 1
Ekvador

 1

  

  

 1
Norveç

 1

  

  

 1
Slovenya

 1

  

  

 1
Jamaika

  

 3

 1

 4
Kuzey Kore

  

 2

 3

 5
Meksika

  

 2

 1

 3
Etiyopya

  

 2

  

 2
Polonya

  

 1

 3

 4
Türkiye

  

 1

 2

 3
Kırgızistan

  

 1

 1

 2
Kosova

  

 1

 1

 2
Tayland

  

 1

 1

 2
Ermenistan

  

 1

  

 1
Kolombiya

  

 1

  

 1
Fiji

  

 1

  

 1
Moğolistan

  

 1

  

 1
Tunus

  

 1

  

 1
Hindistan

  

  

 3

 3
Tacikistan

  

  

 3

 3
Dominik Cumhuriyeti

  

  

 2

 2
Litvanya

  

  

 2

 2
Malezya

  

  

 2

 2
Moldova

  

  

 2

 2
Avusturya

  

  

 1

 1
Yeşil Burun Adaları

  

  

 1

 1
Mısır

  

  

 1

 1
Grenada

  

  

 1

 1
Endonezya

  

  

 1

 1
İran

  

  

 1

 1
Portekiz

  

  

 1

 1
Slovakya

  

  

 1

 1
 Reklam 
Son Dakika Haberleri
12. Gün: Paris'te yeni madalyalar peşindeyiz
Paris'te Kadın futbolunda finalin adı belli oldu
Paris'te 11. günün X raporu
Güreş kadınlar 68 kiloda altın madalya ABD'nin
Paris'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu
Buse Tosun Çavuşoğlu: ''Türk kadınının gücünü gösterdim''
Gabrielle Thomas, Paris'te altın madalyaya rahat uzandı
Hollanda'dan bisiklette olimpiyat ve dünya rekoru!
Winfred Yavi'den olimpiyat rekoru!
Erkekler 1500 metrede Cole Hocker rüzgarı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play