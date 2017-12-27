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Paris SG'den yıldızlara GPS'li takip!

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Noel tatilinde oyuncuları GPS ile takip edecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paris SG'den yıldızlara GPS'li takip!
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27 Aralık 2017 13:23
Ligue 1'de zirvede olan, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Paris Saint Germain, Noel tatilinde işi sıkı tutuyor.

Paris Saint Germain teknik heyeti Noel tatilinde oyuncuları GPS ile takip edecek. Sağlık ekibi GPS ile futbolcuların tatildeki kilo ve yağ oranlarını izleyecek.

Paris SG sağlık heyeti, tatile çıkmadan tüm oyunculara 2 Ocak'taki devre arası çalışmaları öncesinde en fazla 2 kilo alabileceklerini bildirdi.

Ocak başında çalışmalara başlayacak PSG, ayın 7'sinde kupada Rennes ile karşı karşıya gelecek.



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