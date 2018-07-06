Paris SG'den Gianluigi Buffon bombası

Juventus ile sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon'un adım adım Paris Saint Germain yolcusu olduğu ortaya çıktı.
Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in birkaç gün içerisinde Gianluigi Buffon transferini açıklaması bekleniyor.
Fransız basınında geniş yer bulan haberde Paris SG'nin tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllığına anlaşmaya vardığı ve transferin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
40 yaşındaki Buffon, Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından futbol kariyerini sonlandırdıığnı açıklamamıştı.
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Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in birkaç gün içerisinde Gianluigi Buffon transferini açıklaması bekleniyor.
Fransız basınında geniş yer bulan haberde Paris SG'nin tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllığına anlaşmaya vardığı ve transferin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
40 yaşındaki Buffon, Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından futbol kariyerini sonlandırdıığnı açıklamamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın