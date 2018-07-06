Paris SG'den Gianluigi Buffon bombası

Juventus ile sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon'un adım adım Paris Saint Germain yolcusu olduğu ortaya çıktı.Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in birkaç gün içerisinde Gianluigi Buffon transferini açıklaması bekleniyor.Fransız basınında geniş yer bulan haberde Paris SG'nin tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllığına anlaşmaya vardığı ve transferin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.40 yaşındaki Buffon, Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından futbol kariyerini sonlandırdıığnı açıklamamıştı.