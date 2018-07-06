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Paris SG'den Gianluigi Buffon bombası

Paris Saint Germain'in kısa süre içerisinde Gianluigi Buffon transferini açıklayacağı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paris SG'den Gianluigi Buffon bombası
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06 Temmuz 2018 02:16
Juventus ile sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon'un adım adım Paris Saint Germain yolcusu olduğu ortaya çıktı.

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in birkaç gün içerisinde Gianluigi Buffon transferini açıklaması bekleniyor.

Fransız basınında geniş yer bulan haberde Paris SG'nin tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllığına anlaşmaya vardığı ve transferin Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

40 yaşındaki Buffon, Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından futbol kariyerini sonlandırdıığnı açıklamamıştı.

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