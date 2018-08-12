Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?

Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

12 Ağustos 2018 04:13
Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçı CANLI saat kaçta hangi kanalda?
Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Paris Saint-Germain(PSG)-Caen karşı karşıya gelecek.

PSG-CAEN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Fransa Ligue 1'de heyecan başladı. Ligin ilk haftasında oynanacak Paris Saint-Germain(PSG)-Caenmaçı naklen yayınlanacak.

12 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Paris Saint-Germain(PSG)-Caen maçı 12 Ağustos Pazar günü saat 22.00'den itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

PSG-CAEN MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


PSG transferde sessiz kaldı

Son 6 sezonun 5'inde şampiyonluğa ulaşan PSG, öncekilere oranla yaz transfer döneminde sessiz kalmayı tercih etti. Kadrosunda Brezilyalı Neymar ve Uruguaylı Edinson Cavani gibi yıldızlara sahip Fransa temsilcisi, Monaco'dan geçen sezon kiraladığı Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin bonservisini 135 milyon avro karşılığında alırken, Juventus'la sözleşmesi sona eren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u da kadrosuna dahil etti.

Genç ve yetenekli oyuncuya dayalı transfer politikasını bu sezon da sürdüren Monaco, kadrosuna yeni katılan Aleksandr Golovin, Willem Geubbels, Jean-Eudes Aholou gibi oyuncularla bu sezon da şampiyonluk yarışına dahil olmayı planlıyor. Olympique Lyon ve Olympique Marsilya da zirve yarışına katılmak için ter dökecek takımlar arasında yer alıyor.

İlk haftanın programı

Ligue 1'de ilk haftanın maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma: Olympique Marsilya-Toulouse

11 Ağustos Cumartesi: Nantes-Monaco, Angers-Nimes Olympique, Lille-Rennes, Montpellier-Dijon, Nice-Reims, Saint Etienne-Guingamp

12 Ağustos Pazar: Olympique Lyon-Amiens, Bordeaux-Strasbourg, PSG-Caen

Avrupa'nın en değerli beşinci ligi

Avrupa futbolunun en değerli ligleri arasında yer alan Ligue 1, futbolcuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Ligue 1'de mücadele eden 20 takımın piyasa değeri 2 milyar 750 milyon avroyu buluyor. Son dönemde özellikle PSG, Monaco ve Olympique Lyon'nun transferleriyle piyasa değeri yükselen Fransa ligi, Avrupa'nın en değerli 5'inci ligi konumunda.

PSG'nin 832,8 milyon avro değerle başı çektiği Ligue 1'de Olympique Lyon 352,15 milyon avro ile ikinci, Monaco ise 277,9 milyon avro değerle üçüncü sırada bulunuyor.

En fazla şampiyon olan takım Saint-Etienne

Profesyonel döneme geçilen 1932'den bu yana Ligue 1'de en fazla şampiyonluğu, 10 kez mutlu sona ulaşan Saint-Etienne yaşadı. Buna rağmen Fransa temsilcisi, 37 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyor.

Saint-Etienne'i, son olarak 2009-10 sezonunda zafere ulaşan 9 şampiyonluğa sahip Olympique Marsilya takip ediyor. Bu iki takımı 8'er şampiyonlukla Monaco ve Nantes, 7 şampiyonlukla PSG ve Olympique Lyon, 6'şar şampiyonluğa sahip Reims ve Bordeaux izliyor.

En golcüsü Skoblar

Ligue 1 tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru, eski futbolcu Yugoslav Josip Skoblar'a ait. Olympique Marsilya formasıyla 1970-71 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Skoblar, forma giydiği 36 lig maçında 44 kez ağları sarsmış ve Avrupa'da Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi olmuştu. İkinci sırada ise 2015-16 sezonunda giydiği PSG formasıyla ligde 38 gole imza atan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic yer alıyor.

Ligin en golcü oyuncusu unvanını ise 1971-1986 sezonları arasında formasını giydiği Monaco, Reims, Tours ve Toulon takımları ile toplam 299 kez fileleri havalandıran Arjantinli eski forvet Delio Onnis elinde tutuyor.

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