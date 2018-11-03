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Paris Saint-Germain'in serisi 12 maça çıktı!

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, Lille'i 2-1 mağlup etti ve ligde 12'de 12 yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Paris Saint-Germain'in serisi 12 maça çıktı!
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03 Kasım 2018 00:49
Fransa Ligue 1'de 12. haftada Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Paris Saint-Germain, 84. dakikada Neymar ile farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Mbappe oldu.

Lille 90. dakikada Nicolas Pepe ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Lille'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte PSG 12'de 12 yaparak puanını 36'ya çıkardı. Lille ise 25 puanda kaldı.

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