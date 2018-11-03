Fransa Ligue 1'de 12. haftada Paris Saint-Germain ile Lille karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Paris Saint-Germain, 84. dakikada Neymar ile farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Mbappe oldu.
Lille 90. dakikada Nicolas Pepe ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Lille'i 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte PSG 12'de 12 yaparak puanını 36'ya çıkardı. Lille ise 25 puanda kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Paris Saint-Germain, 84. dakikada Neymar ile farkı 2'ye çıkardı. Golün asistini yapan isim ise Mbappe oldu.
Lille 90. dakikada Nicolas Pepe ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Lille'i 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte PSG 12'de 12 yaparak puanını 36'ya çıkardı. Lille ise 25 puanda kaldı.
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