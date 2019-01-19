Paris Saint-Germain'den Chelsea'ye Paredes çalımı!

Fransa Ligue 1 ekibitransferde çalım atmaya hazırlanıyor. Ligue 1 şampiyonu PSG, Zenit'in 24 yaşındaki futbolcusu Leandro Paredes transferini bitirmeye çok yakın.Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Paredes'e 4.5 yıllık sözleşme sundu ve oyuncuyu ikna etti.Paris Saint-Germain ile Zenit arasındaki pazarlıkların sunduğu ve Fransa ekibinin son olarak 35 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.Zenit'in 50 milyon euro talep etmesine karşın Paredes'in de takımdan ayrılması sebebiyle kısa bir sürede anlaşmanın yapılacağı kaydedildi.Sezon başında Roma'dan Zenit'e 23 milyon euro karşılığında transfer olan Arjantinli orta saha, bu sezon 22 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.