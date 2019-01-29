Paris Saint-Germain, Türkiye'de okul açıyor!

Neymar, Mbappe, Cavani ve Di Maria'nın da aralarında olduğu dünyaca ünlü yıldızların top koşturduğu Fransa'nın şampiyon takımı Paris Saint-Germain, Türkiye'de futbol okulu açıyor.Paris Saint-Germain'in altyapısına futbolcu yetiştirecek olan PSG Soccer School Türkiye'nin teknik direktörlüğünü ise Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimi Serhat Akın yapacak.4-16 yaş arası erkek ve kız çocukları, Paris Saint-Germain formasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane futbolcuları ile gösteri maçı yapacak.Paris Saint Germain Kulübü'nün efsane futbolcusu Miguel Pauleta ve PSG yetkililerinin katılacağı PSG Açılış Lansmanı, 1 Şubat'ta Portaxe Istanbul'da düzenlenecek.