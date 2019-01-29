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Paris Saint-Germain, Türkiye'de okul açıyor!

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, Türkiye'de futbol okulu açıyor.

Paris Saint-Germain, Türkiye'de okul açıyor!
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29 Ocak 2019 02:49
Neymar, Mbappe, Cavani ve Di Maria'nın da aralarında olduğu dünyaca ünlü yıldızların top koşturduğu Fransa'nın şampiyon takımı Paris Saint-Germain, Türkiye'de futbol okulu açıyor.

Paris Saint-Germain'in altyapısına futbolcu yetiştirecek olan PSG Soccer School Türkiye'nin teknik direktörlüğünü ise Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimi Serhat Akın yapacak.

4-16 yaş arası erkek ve kız çocukları, Paris Saint-Germain formasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane futbolcuları ile gösteri maçı yapacak.

Paris Saint Germain Kulübü'nün efsane futbolcusu Miguel Pauleta ve PSG yetkililerinin katılacağı PSG Açılış Lansmanı, 1 Şubat'ta Portaxe Istanbul'da düzenlenecek.



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