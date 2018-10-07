Fransa Ligue 1'de 9. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 9. dakikasında Neymar'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen PSG, 32. dakikada Kimpembe'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.Lyon'da 45. dakikada Tousart kırmızı kart gördü ve devreye taraflar 1'er kişi eksikle girdi.Karşılaşmanın 61. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Mbappe, 66. dakikada skoru 3-0'a getirdi.Paris'te Mbappe rüzgarı ve 69 ve 74. dakikalarda da devam etti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain, Lyon'u 5-0 mağlup etti.Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti. Lyon ise 14 puanda kaldı.