Paris Saint-Germain'den Beşiktaş'a Semih için teklif

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Paris Saint-Germain'den Beşiktaş'a Semih için teklif
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13 Kasım 2024 09:54
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği öne sürüldü.

Fanatik'in Fransız basınına dayandırdığı haberine göre, Fransız devinin ara transfer döneminde Semih'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sezon başında PSG'nin Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 20 milyon euro ve 8 milyon euroluk bonus içeren bir sözleşme teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Başkent ekibinin ara transfer döneminde siyah-beyazlılar ile yeniden pazarlıklar için masaya oturacağı belirtildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıkan Semih, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca milli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2028'de tamamlanacak.



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