Paris Saint Germain, Dembele'yi renklerine bağladı

Paris Saint-Germain, Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; psg.fr
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Paris Saint Germain, Dembele'yi renklerine bağladı
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12 Ağustos 2023 12:37
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele'yi renklerine bağladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele için 50,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklandı.

"CAN ATIYORUM"

PSG ile yaptığı yeni anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dembele, "Paris Saint-Germain'e transfer olduğum için çok mutluyum ve yeni takımımda oynamak için can atıyorum. Burada başarılı olarak tüm taraftarları gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız takımında 23 numaralı formayı giyecek olan yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.



 
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