Paris Saint-Germain, Buffon transferini açıkladı!

Fransa Ligi ekiplerinden, İtalyna kaleci'u transfer etti.PSG, Juventus ile sözleşmesini yenilemeyen 40 yaşındaki kalecinin transferini sosyal medyadan paylaştıkları video ile duyurdu.Fransız ekibi, Buffon ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Buffon, imzanın ardından ''Tecrübeli kaleci, transferinin ardından ''PSG'ye transferim için çok mutluyum. kariyerimde ilk kez yurt dışına çıkıyorum. Ancak böyle bir proje, bu kararı almam için beni cesaretlendirebilirdi. Kulübe ve başkana, bana güvendikleri teşekkür ederim. Tüm tecrübemi, tüm susamışlığımı kulübümün başarıları için vereceğim.'' şeklinde konuştu.