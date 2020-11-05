Temsilcimiz Başakşehir'in de mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Geçen sezonun yarı finalistlerinin Red Bull Arena'daki mücadelesinin galibi, 2-1'lik skorla bu kez ev sahibi Leipzig oldu.



Paris Saint-Germain 6. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle öne geçti. Di Maria, 16'da penaltı vuruşundan faydalanamadı. PSG'nin eski oyuncusu Nkunku, 42. dakikada Leipzig adına skoru eşitledi.



Leipzig, 56. dakikada Emil Forsberg'in penaltı golüyle öne geçti. PSG'de Idrissa Gana Gueye, 69. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi. PSG'de Presnel Kimpembe de 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Leipzig 6 puanla grupta ikinci sıraya yükseldi. Paris Saint-Germain ise 3 puanda kaldı ve 3. sıraya indi.



Grubun lideri Manchester United'ın 6, son sıradaki Başakşehir'in ise 3 puanı bulunuyor.



Grubun 4. haftasında Leipzig ile PSG'nin Paris'teki mücadelesi 24 Kasım Salı günü oynanacak.



