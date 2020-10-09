Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı'na koronavirüs engeli

Fransa'da düzenlenecek Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, salgın yüzünden 12 Nisan'dan 25 Ekim'e ertelenen yarışın, ülkedeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak bu yıl düzenlenmemesine karar verildi.



Fransa'nın kuzeyinde düzenlenen ve zorlu parkuru nedeniyle "Kuzeyin cehennemi" olarak adlandırılan Paris-Roubaix'nin 118'incisi, 11 Nisan 2021'de yapılacak.



Bisiklet dünyasında "Klasikler" diye anılan tek günlük yarışların en eski ve en prestijli 5 mücadelesinden biri olan yarış, 1896'dan beri koşuluyor.



