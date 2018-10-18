Paris, Neymar'ın bonservisini belirledi

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain, Brezilyalı süperstarı Neymar'ı satma fikrine olumlu bakıyor.İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Barcelona'ya dönme ihtimaline karşılık Paris Saint Germain, Neymar'ın ücretini belirledi.Geçtiğimiz sezon 222 milyon euro gibi rekor bir ücretle Fransız devinin yolunu tutan Neymar'ın yeni bonservisininolduğu kaydedildi.Öte yandan Barcelonalı yetkililerin ücreti 200 milyon euronun aşşağısına çekmeye çalışacağı da haberin detaylarında aktarıldı.