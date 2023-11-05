Paris Masters'ta kazanan Novak Djokovic

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Paris Masters'ta kupaya uzanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paris Masters'ta kazanan Novak Djokovic
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05 Kasım 2023 20:26
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Paris Masters turnuvasında dünya 1 numarası Novak Djokovic, kupanın sahibi oldu.

ATP 1000 serisi organizasyonunun finalinde, Sırp Djokovic ile dünya 17 numarası Bulgar Grigor Dimitrov karşılaştı.

36 yaşındaki Djokovic, 1 saat 38 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kupaya ulaştı.

ATP 1000 serisi turnuvalarında 40'ıncı, Paris Masters'ta ise 7'nci şampiyonluğa ulaşan tek oyuncu konumuna gelen Djokovic, sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi.

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