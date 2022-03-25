Paris'in Güney Amerikalılar'ı, Hakimi'yi çıldırttı!

Güney Amerikalılar tarafından dışlanan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den ayrılma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Paris'in Güney Amerikalılar'ı, Hakimi'yi çıldırttı!
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25 Mart 2022 14:50
2021 yazında Paris Saint-Germain'e katılan Achraf Hakimi, takım içi gruplaşma nedeniyle ayrılık kararı aldı.

RMC'de yer alan habere göre; Faslı oyuncu, takım içerisinde Lionel Messi ve Neymar'ın başını çektiği Güney Amerika kliği tarafından dışlandı. Geldiği günden bu yana takım arkadaşlarıyla hem saha içinde hem saha dışında iletişim kurmaya çalışan Hakimi'nin tüm bu çabalarının işe yaramadığı ve bir türlü takım içerisinde kendine yer edinemediği belirtildi.

Achraf Hakimi'nin takım arkadaşlarına ve Güney Amerikalılar'ı öne çıkaran yönetim anlayışı nedeniyle kızgın olduğu, bu nedenle ayrılmayı kafasına koyduğu vurgulandı.

Bu yaz 66.5 milyon euro bonservis bedeliyle Inter'den Paris Saint-Germain'e transfer olan Real Madrid altyapısı çıkışlı Achraf Hakimi, Fransız ekibindeki 32 resmi maçta 3 gol atıp 4 asist yaptı.

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