Paris için şu ana kadar 47 kota aldık

Branş Sporcu Disiplin - Sıklet Kota Kotayı aldığı müsabaka Kotayı aldığı derecesi Atıcılık İsmail Keleş 10 metre havalı tabanca Ülke 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Atıcılık Sena Can Skeet Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 8. Atletizm Kaan Kigen Özbilen Maraton Bireysel 2023 Barselona Maratonu 2.05.37 Atletizm Sultan Haydar Maraton Bireysel 2023 Valencia Maratonu 2.21.27 Atletizm Ersu Şaşma Sırıkla atlama Bireysel Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması 5.90 metre Atletizm Salih Korkmaz 20 km yürüyüş Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 1.19.49 Atletizm Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 48.66 Yol Bisikleti Türkiye Yol yarışı Ülke UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi 40. Boks Buse Naz Çakıroğlu 50 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Hatice Akbaş 54 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Gizem Özer 60 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Busenaz Sürmeneli 66 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Samet Gümüş 51 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Gümüş madalya Boks Tuğrulhan Erdemir 71 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Artistik Cimnastik Ferhat Arıcan Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Adem Asil Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ahmet Önder Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ayberk Koşak Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Emre Dodanlı Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Güreş Rıza Kayaalp Grekoromen 120 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Güreş Ali Cengiz Grekoromen 87 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Taha Akgül Serbest 125 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Bronz madalya Güreş İbrahim Çiftçi Serbest 97 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Evin Demirhan Yavuz Kadınlar 50 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Okçuluk Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Ulaş Berkim Tümer Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Muhammed Abdullah Yıldırmış Klasik Yay Erkek Takım - Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Tekvando Merve Dinçel Kavurat 49 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hatice Kübra İlgün 57 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 4. Tekvando Nafia Kuş Aydın 67 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hakan Reçber 68 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 3. Tekvando Emre Kutalmış Ateşli +80 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 5. Voleybol A Milli Kadın Takımı (12 kişi) Takım Ülke FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası Altın madalya Yüzme Kuzey Tunçelli 800 ve 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 7.48.75 - 14.58.67 Yüzme Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şa

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 7 aydan daha az bir süre kala milli sporcular, olimpiyat senesine 47 kota alarak girdi.Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için 2023 yılında birçok branşta kota müsabakası yapıldı.Şu ana kadar Türkiye, 47 kişiyle Paris 2024'e katılım hakkı elde etti. Bu yılın ilk 6 ayında da devam edecek kota müsabakalarıyla bu sayının ciddi oranda artması bekleniyor.A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek.FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", 12 isimle olimpiyatta yer alacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi), okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) şu ana kadar takım olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan ekipler oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran sporlar, şu ana kadar boks ve güreş oldu.Boksta milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir, Polonya'da geçen yıl düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Paris 2024'e kota almayı başardı.Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz da 2023 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye olimpiyat kotası kazandıran isimler oldu.Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden 8'i Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdıTokyo'da altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de yer alacak.Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota kazandırdı. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.Tekvandoda ise bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 bileti elde etti.Son olimpiyatta bronz madalya alan milli güreşçi Yasemin Adar'ın ise kota müsabakaları 2024 yılında devam edecek. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.Türkiye, Paris 2024'te 10 farklı branşta yer almayı garantiledi.Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol ile yüzmede milli sporcular Paris'te madalya mücadelesi verecek.Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.Bazı branşlarda kurallar gereği, sporcular kota alsa da olimpiyata katılacak isimleri ulusal federasyonlar belirleyecek.Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş ve okçulukta katılacak son isimleri federasyonlar karar verecek.