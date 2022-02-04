Paris Grand Slam'de üç milli judocu yer alacak

Judoda 5 Şubat Cumartesi günü başlayacak Paris Grand Slam'de Türkiye'yi üç milli sporcu temsil edecek.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak ve iki gün sürecek organizasyonda 52 ülkeden 131 kadın, 154 erkek judokanın mücadele vereceği aktarıldı.



İlk gün kadınlar 48 kiloda Merve Azak'ın tatamiye çıkacağı belirtildi. Turnuvanın son günü olan 6 Şubat Pazar ise erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ile 90 kiloda Mihael Zgank'ın, kürsüye çıkmak için mücadele edeceği kaydedildi.





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