Paris biletini alan para tekvandocu için 'altın zamanı'

Milli para tekvandocu Mahmut Bozteke, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor.



Para tekvandonun önde gelen sporcularından Mahmut Bozteke, 2023 yılındaki performansını değerlendirdi, yeni yıla ilişkin hedeflerini paylaştı.



Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2023 yılı benim için güzel geçti. 2024 için kotamızı elde ettik, Paris biletimizi elimize aldık." dedi.



Bu yıl elde ettiği önemli başarılara dikkati çeken Mahmut, "Ülkeme Avrupa şampiyonluğu getirdim. Grand Prix Finali'nde altın madalya kazandım. Ufak bir hatayla dünya şampiyonluğunu kaçırdım, ikinci oldum. Artık önümüzde 2024 Paris Paralimpik Oyunları var." diye konuştu.



Para tekvandonun ilk kez paralimpik oyunları programında yer aldığı Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcu, şöyle devam etti:



"Tokyo'da üçüncü olmuştum. Bunu 'altın'a çevirmenin zamanı geldi. Benim için ilk paralimpik oyunları, deneyim oldu. Paralimpik oyunlarında Türkiye'ye para tekvando branşında ilk madalyaları kazandırarak tarihe geçtik. Şimdi de paralimpik oyunlar şampiyonu olarak tarihe geçmek istiyoruz. Oyunları deneyimledik, tecrübelendik. Şimdi altın madalya alma zamanı. Paris'te inşallah altın olacak. Bunu çok istiyoruz. Çok inanıyoruz, çok da güzel çalışıyoruz. Almamak için herhangi bir sebebimiz yok."



2022'de en iyi erkek para tekvandocu seçilen Mahmut, takım halinde de başarılı olduklarının altını çizerek, "10 kotanın 8'ini aldık. Bu da bizim başarılı bir ekip olduğumuzu gösteriyor. Çünkü dünyada 8 kişiyle paralimpik oyunlarına katılabilen tek ülke biziz. Dünyanın zirvesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



"Hayatı keşfetmeliler"



Çocukken iki kolunu fıstık ilaçlama makinesine kaptıran, tekvando ile yeniden hayata bağlanan Mahmut Bozteke, herkesin yapabileceği bir spor branşının olduğunu söyledi.



Engelli bireylerin ailelerine büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Mahmut, sporun önemine işaret ederek şunları kaydetti:



"Evde oturmaktansa spor yaparak sosyalleşebilirsiniz, dışarı çıktığınızda arkadaşlığınızı güçlendirebilirsiniz. Her zaman başarılı olacağız diye bir kaide yok. Bir insan kazandığımızda bu da bizim için başarı olur. Bu nedenle evde oturmak yerine dışarı çıkıp hayatı keşfetmeliler. Bu süreçte ailelerin yönlendirmesi gerekiyor. Çocuklar ister istemez kendilerini geriye çekiyorlar. Ailelerin de çocuklarına destek olması gerekiyor. En azından alışana kadar yanlarında olmalılar. Bir yerden sonra zaten kendileri devam ederler."





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