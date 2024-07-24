Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk karşılaşmalar futbolda başladı.B Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Fas, Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda karşı karşıya geliyor.C Grubu'nda ise Özbekistan ile İspanya, Paris'te bulunan Parc des Princes'te kozlarını paylaşıyor.Paris 2024 Olimpiyatları futbol müsabakalarıyla başlarken, günün diğer maçları ise ragbi branşında yapılacak.