Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk düdük çaldı

Paris 2024 Olimpiyatları, futbol ve ragbi maçlarıyla başlıyor; B Grubu'nda Arjantin ve Fas Saint-Etienne'de karşılaşırken, C Grubu'nda Özbekistan ve İspanya Paris'te kozlarını paylaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk düdük çaldı
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24 Temmuz 2024 17:53
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk karşılaşmalar futbolda başladı.

B Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Fas, Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

C Grubu'nda ise Özbekistan ile İspanya, Paris'te bulunan Parc des Princes'te kozlarını paylaşıyor.

Paris 2024 Olimpiyatları futbol müsabakalarıyla başlarken, günün diğer maçları ise ragbi branşında yapılacak.

 
 
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