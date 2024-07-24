Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk karşılaşmalar futbolda başladı.
B Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Fas, Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
C Grubu'nda ise Özbekistan ile İspanya, Paris'te bulunan Parc des Princes'te kozlarını paylaşıyor.
Paris 2024 Olimpiyatları futbol müsabakalarıyla başlarken, günün diğer maçları ise ragbi branşında yapılacak.
B Grubu'nda mücadele eden Arjantin ile Fas, Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
C Grubu'nda ise Özbekistan ile İspanya, Paris'te bulunan Parc des Princes'te kozlarını paylaşıyor.
Paris 2024 Olimpiyatları futbol müsabakalarıyla başlarken, günün diğer maçları ise ragbi branşında yapılacak.
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