Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda günü Japonya ilk sırada bitirdi!

Ülke



Altın



Gümüş



Bronz



Toplam



Japonya



4



2



1



7



Avustralya



4



2







6



ABD



3



6



3



12



Fransa



3



3



2



8



Güney Kore



3



2



1



6



Çin



3



1



2



6



İtalya



1



2



3



6



Kazakistan



1







2



3



Belçika



1







1



2



Almanya



1











1



Hong Kong



1











1



Özbekistan



1











1



Büyük Britanya







2



2



4



Brezilya







1



2



3



Kanada







1



1



2



Fiji







1







1



Kosova







1







1



Moğolistan







1







1



Polonya







1







1



Tunus







1







1



İsveç











2



2



Mısır











1



1



İspanya











1



1



Macaristan











1



1



Hindistan











1



1



Moldova











1



1



Meksika











1



1



Güney Afrika











1



1





Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde: