Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda günü Japonya ilk sırada bitirdi!

Oyunlarda ikinci günün sonunda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Japonya ilk sırada yer aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda günü Japonya ilk sırada bitirdi!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.

Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.

Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.

Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

 Altın

 Gümüş

 Bronz

 Toplam
Japonya

 4

 2

 1

 7
Avustralya

 4

 2

  

 6
ABD

 3

 6

 3

 12
Fransa

 3

 3

 2

 8
Güney Kore

 3

 2

 1

 6
Çin

 3

 1

 2

 6
İtalya

 1

 2

 3

 6
Kazakistan

 1

  

 2

 3
Belçika

 1

  

 1

 2
Almanya

 1

  

  

 1
Hong Kong

 1

  

  

 1
Özbekistan

 1

  

  

 1
Büyük Britanya

  

 2

 2

 4
Brezilya

  

 1

 2

 3
Kanada

  

 1

 1

 2
Fiji

  

 1

  

 1
Kosova

  

 1

  

 1
Moğolistan

  

 1

  

 1
Polonya

  

 1

  

 1
Tunus

  

 1

  

 1
İsveç

  

  

 2

 2
Mısır

  

  

 1

 1
İspanya

  

  

 1

 1
Macaristan

  

  

 1

 1
Hindistan

  

  

 1

 1
Moldova

  

  

 1

 1
Meksika

  

  

 1

 1
Güney Afrika

  

  

 1

 1
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