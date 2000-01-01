Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda günü Japonya ilk sırada bitirdi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.
Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.
Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.
Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
| Ülke
| Altın
| Gümüş
| Bronz
| Toplam
| Japonya
| 4
| 2
| 1
| 7
| Avustralya
| 4
| 2
|
| 6
| ABD
| 3
| 6
| 3
| 12
| Fransa
| 3
| 3
| 2
| 8
| Güney Kore
| 3
| 2
| 1
| 6
| Çin
| 3
| 1
| 2
| 6
| İtalya
| 1
| 2
| 3
| 6
| Kazakistan
| 1
|
| 2
| 3
| Belçika
| 1
|
| 1
| 2
| Almanya
| 1
|
|
| 1
| Hong Kong
| 1
|
|
| 1
| Özbekistan
| 1
|
|
| 1
| Büyük Britanya
|
| 2
| 2
| 4
| Brezilya
|
| 1
| 2
| 3
| Kanada
|
| 1
| 1
| 2
| Fiji
|
| 1
|
| 1
| Kosova
|
| 1
|
| 1
| Moğolistan
|
| 1
|
| 1
| Polonya
|
| 1
|
| 1
| Tunus
|
| 1
|
| 1
| İsveç
|
|
| 2
| 2
| Mısır
|
|
| 1
| 1
| İspanya
|
|
| 1
| 1
| Macaristan
|
|
| 1
| 1
| Hindistan
|
|
| 1
| 1
| Moldova
|
|
| 1
| 1
| Meksika
|
|
| 1
| 1
| Güney Afrika
|
|
| 1
| 1