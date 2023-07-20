Paredes - Galatasaray flörtünde son durum

Galatasaray'ın bir süredir görüşmeler yürüttüğü Leandro Paredes'in sarı kırmızılıların teklifini kabul etmediği belirtildi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Juventus'tan kiralık döndükten sonra katıldığı PSG'de Arjantinli oyuncu yeni teknik direktör Luis Enrique ile görüşme gerçekleştirdi. PSG'de kalmak istediğini belirten Paredes yine de ana kadro dışında bırakıldı.
"GALATASARAY'IN TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİ"
Bu gelişmeler devam ederken Paredes'in kişisel şartları konusunda görüşmeler yürüten Galatasaray'a ret cevabı geldi. Oyuncunun şartlarına uyum sağlamak için Galatasaray teklif yükseltse de Paredes'in kabul etmediği bilgisine yer verildi.
Mevcut durumda ise Paredes'e en ciddi talibin Lazio olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma zemini aradığı vurgulandı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Öte yandan PSG'nin Paredes'in bonservisi için istediği rakamın 5 milyon euro olduğu bilgisi haberin devamında yer aldı.
Geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Leandro Paredes, PSG'de 4 maç oynadıktan sonra Serie A'nın yolunu tutmuştu. Paredes Juventus'ta ise toplam 35 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sunmuştu.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Juventus'tan kiralık döndükten sonra katıldığı PSG'de Arjantinli oyuncu yeni teknik direktör Luis Enrique ile görüşme gerçekleştirdi. PSG'de kalmak istediğini belirten Paredes yine de ana kadro dışında bırakıldı.
"GALATASARAY'IN TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİ"
Bu gelişmeler devam ederken Paredes'in kişisel şartları konusunda görüşmeler yürüten Galatasaray'a ret cevabı geldi. Oyuncunun şartlarına uyum sağlamak için Galatasaray teklif yükseltse de Paredes'in kabul etmediği bilgisine yer verildi.
Mevcut durumda ise Paredes'e en ciddi talibin Lazio olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma zemini aradığı vurgulandı.
BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO
Öte yandan PSG'nin Paredes'in bonservisi için istediği rakamın 5 milyon euro olduğu bilgisi haberin devamında yer aldı.
Geçen sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Leandro Paredes, PSG'de 4 maç oynadıktan sonra Serie A'nın yolunu tutmuştu. Paredes Juventus'ta ise toplam 35 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sunmuştu.