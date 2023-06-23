Paredes: 'Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum''

Geride bıraktığımız sezonda Juventus forması giyen Leandro Paredes İtalyan ekibiyle yollarını ayırmıştı. Bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli yıldızın gelecek sezon başka bir takımda oynaması bekleniliyor.



Adı Galatasaray ile anılan 28 Yaşındaki futbolcu Tyc Sports'a konuştu.



Paredes, Riquelme'nin veda maçı için Arjantin'e gideceğini vurgularken, "Bugün Boca'ya dönmek kafamda değil. 28 yaşındayım, gencim ve Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyorum. Ailem, arkadaşlarım ve Roman Riquelme ile bunun hakkında konuştum. Bana eğlenmeye devam etmemi söyledi " diye belirtti.



Arjantin ile 2022 Dünya Kupası zaferi yaşayan Paredes, bu sezon Juventus formasılya 35 maça çıkıp 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.











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