Paratici'den Pogba, Ronaldo ve Milinkovic-Savic açıklaması

POGBA DÖNMEK İSTİYOR

JUVENTUS'A AŞIĞIM

RONALDO, FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ

İtalya Serie A devi Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, İtalyan medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Paul Pogba'nın geri dönme ihtimali ve Ronaldo'nun transferine ilişkin konuşan tecrübeli futbol adamı, bilinmeyenleri anlattı.İşte Paratici'nın röportajından kesitler;"Paul Pogba'yı çok seviyoruz ve ona bağlıyız ama geri dönüşünü hiç düşünmedik. Old Trafford'ta mutsuz olduğnu ve Torino'ya dönmek istediğini biliyoruz.""Genel Müdür Guiseppe Marotta İnter'e gidebilir mi? Şaşırmam. Çünkü o harika bir yönetici. Ayrıca, İnter'in Ceo'su Adriano Galliani ile birlikte çalışmak iyi olabilir, İnter harika bir kulüp.""Milinkovic-Savic harika bir oyuncu ancak ne kendisiyle ne de Lazio ile transfer hakkında konuşmadık.""Ben, başka bir kulübe gitmeyi hiç düşünmedim. Juventus'a aşığım. Çalıştığım ortamı ve ekibimi beğeniyorum. Ayrıca, fikirlerimi Başkan yardımcısı Pavel Nedved ve Başkan Allegri ile paylaşabiliyorum.""Cristiano Ronaldo, muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncusudur. Bu yüzden ayrılışı bazı şeyleri değiştirecektir. Ronaldo, çok basit bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Desteğimiz sonsuz.""Ronaldo ile konuştuk, hemen bize katılmak istediğini hissettik ve müzakereler başladı. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız."