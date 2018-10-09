Paratici'den Pogba, Ronaldo ve Milinkovic-Savic açıklaması

İtalya Serie A devi Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, İtalyan medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Paul Pogba'nın geri dönme ihtimali ve Ronaldo'nun transferine ilişkin konuşan tecrübeli futbol adamı, bilinmeyenleri anlattı.
İşte Paratici'nın röportajından kesitler;
POGBA DÖNMEK İSTİYOR
"Paul Pogba'yı çok seviyoruz ve ona bağlıyız ama geri dönüşünü hiç düşünmedik. Old Trafford'ta mutsuz olduğnu ve Torino'ya dönmek istediğini biliyoruz."
"Genel Müdür Guiseppe Marotta İnter'e gidebilir mi? Şaşırmam. Çünkü o harika bir yönetici. Ayrıca, İnter'in Ceo'su Adriano Galliani ile birlikte çalışmak iyi olabilir, İnter harika bir kulüp."
"Milinkovic-Savic harika bir oyuncu ancak ne kendisiyle ne de Lazio ile transfer hakkında konuşmadık."
JUVENTUS'A AŞIĞIM
"Ben, başka bir kulübe gitmeyi hiç düşünmedim. Juventus'a aşığım. Çalıştığım ortamı ve ekibimi beğeniyorum. Ayrıca, fikirlerimi Başkan yardımcısı Pavel Nedved ve Başkan Allegri ile paylaşabiliyorum."
RONALDO, FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ
"Cristiano Ronaldo, muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncusudur. Bu yüzden ayrılışı bazı şeyleri değiştirecektir. Ronaldo, çok basit bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Desteğimiz sonsuz."
"Ronaldo ile konuştuk, hemen bize katılmak istediğini hissettik ve müzakereler başladı. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız."
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İşte Paratici'nın röportajından kesitler;
POGBA DÖNMEK İSTİYOR
"Paul Pogba'yı çok seviyoruz ve ona bağlıyız ama geri dönüşünü hiç düşünmedik. Old Trafford'ta mutsuz olduğnu ve Torino'ya dönmek istediğini biliyoruz."
"Genel Müdür Guiseppe Marotta İnter'e gidebilir mi? Şaşırmam. Çünkü o harika bir yönetici. Ayrıca, İnter'in Ceo'su Adriano Galliani ile birlikte çalışmak iyi olabilir, İnter harika bir kulüp."
"Milinkovic-Savic harika bir oyuncu ancak ne kendisiyle ne de Lazio ile transfer hakkında konuşmadık."
JUVENTUS'A AŞIĞIM
"Ben, başka bir kulübe gitmeyi hiç düşünmedim. Juventus'a aşığım. Çalıştığım ortamı ve ekibimi beğeniyorum. Ayrıca, fikirlerimi Başkan yardımcısı Pavel Nedved ve Başkan Allegri ile paylaşabiliyorum."
RONALDO, FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ
"Cristiano Ronaldo, muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncusudur. Bu yüzden ayrılışı bazı şeyleri değiştirecektir. Ronaldo, çok basit bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Desteğimiz sonsuz."
"Ronaldo ile konuştuk, hemen bize katılmak istediğini hissettik ve müzakereler başladı. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın