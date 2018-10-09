  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Paratici'den Pogba, Ronaldo ve Milinkovic-Savic açıklaması

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, siyah-beyazlılarda ki kariyerine ilişkin soruları cevapladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paratici'den Pogba, Ronaldo ve Milinkovic-Savic açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2018 13:41
İtalya Serie A devi Juventus'un Sportif Direktörü Fabio Paratici, İtalyan medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Paul Pogba'nın geri dönme ihtimali ve Ronaldo'nun transferine ilişkin konuşan tecrübeli futbol adamı, bilinmeyenleri anlattı.

İşte Paratici'nın röportajından kesitler;

POGBA DÖNMEK İSTİYOR

"Paul Pogba'yı çok seviyoruz ve ona bağlıyız ama geri dönüşünü hiç düşünmedik. Old Trafford'ta mutsuz olduğnu ve Torino'ya dönmek istediğini biliyoruz."

"Genel Müdür Guiseppe Marotta İnter'e gidebilir mi? Şaşırmam. Çünkü o harika bir yönetici. Ayrıca, İnter'in Ceo'su Adriano Galliani ile birlikte çalışmak iyi olabilir, İnter harika bir kulüp."

"Milinkovic-Savic harika bir oyuncu ancak ne kendisiyle ne de Lazio ile transfer hakkında konuşmadık."

JUVENTUS'A AŞIĞIM

"Ben, başka bir kulübe gitmeyi hiç düşünmedim. Juventus'a aşığım. Çalıştığım ortamı ve ekibimi beğeniyorum. Ayrıca, fikirlerimi Başkan yardımcısı Pavel Nedved ve Başkan Allegri ile paylaşabiliyorum."

RONALDO, FUTBOL TARİHİNİN EN İYİSİ

"Cristiano Ronaldo, muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncusudur. Bu yüzden ayrılışı bazı şeyleri değiştirecektir. Ronaldo, çok basit bir insan ve mükemmel bir profesyonel. Desteğimiz sonsuz."

"Ronaldo ile konuştuk, hemen bize katılmak istediğini hissettik ve müzakereler başladı. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için