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Paraşütlü protestoda 2 kişi yaralandı

Almanya - Fransa maçında paraşütle sahaya inmeye çalışan bir aktivist, kameraların asılı bulunduğu çelik halatlara takılarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Paraşütlü protestoda 2 kişi yaralandı
Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa ile Almanya'nın karşılaştığı maç öncesinde çevre örgütü Greenpeace üyesi bir aktivistin, motorlu paraşütle yaptığı eylemde iki kişinin yaralanmasına yol açması sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Maçın başlamasına bir dakika kala Euro 2020'nin sponsorlarından otomobil firması Volkswagen'ı protesto etmek isteyen bir Greenpeace aktivisti, üzerinde "petrolü futboldan çıkartın" yazılı büyük bir topu havadan sahaya bırakmak istedi.

Ancak stadyum üzerinde hava kameraları için asılı bulunan çelik halatlara çarpan protestocu, kontrolünü kaybedip taraftarların bulunduğu tribünlere çarparak sahaya indi.

Motorlu paraşütü kullanan aktivistin düşmemek için çaba gösterdiği esnada tribünde televizyon için ışıklandırma görevinde bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada eyleme büyük tepki

Greenpeace aktivistinin eylemi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yapılan yorumlarda eylemin çok sorumsuzca olduğu ve insan hayatını hiçe saydığı ifade edildi.

Bir kullanıcı "bu gece asıl kendi kalesine gol atan Greenpeace oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Münih polisi motorlu paraşütü kullanan aktivisti gözaltına alarak hakkında soruşturma başlattı.

Polis sözcüsü Andreas Franken, Alman medyasına yaptığı açıklamada, iki yaralının hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Greenpeace yetkilileri, protesto eyleminde yaralananlar nedeniyle özür diledi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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