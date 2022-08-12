2022 Libertadores Kupası'nda Brezilya takımı Atletico Paranaense, Arjantin temsilcisi Estudiantes'i eleyerek yarı finale yükseldi.
LIBERTADORES'TE TEK MAÇ OYNANDI
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" olma özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında tek maç oynandı.
PARANAENSE YARI FİNALE YÜKSELDİ
Arjantin'in La Plata şehrinde bulunan UNO Jorge Luis Hirschi Stadı'nda oynanan maçın tek golünü Paranaense'dan Vitor Roque 90+6 dakikada kaydetti ve takımını yarı finale taşıdı. Çeyrek final ilk maçında Atletico Paranaense ile Estudiantes 0-0 berabere kalmıştı.
LIBERTADORES'TE TEK MAÇ OYNANDI
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" olma özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında tek maç oynandı.
PARANAENSE YARI FİNALE YÜKSELDİ
Arjantin'in La Plata şehrinde bulunan UNO Jorge Luis Hirschi Stadı'nda oynanan maçın tek golünü Paranaense'dan Vitor Roque 90+6 dakikada kaydetti ve takımını yarı finale taşıdı. Çeyrek final ilk maçında Atletico Paranaense ile Estudiantes 0-0 berabere kalmıştı.
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