Paralimpik yüzücülerin hedefi olimpiyatlarda kürsüye çıkmak

Paralimpik milli yüzücüler Beytullah Eroğlu ile Koral Berkin Kutlu, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan takım olarak altın madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.



Doğuştan kolları olmayan dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada çalışmalara yeniden başladıklarını için mutlu olduklarını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir evdeydik. Şimdi yeniden yüzüyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan takım olarak madalyalarla dönmek." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde spora devam ettiğini anlatan 25 yaşındaki Beytullah, şunları kaydetti:



"Aynı zamamdan bedensel engelliler yüzme milli takım kaptanıyım. Spora 2001 yılında başladım ve 7 yıl sosyal aktivite olarak devam ettim. 2007 yılında can simidini çıkarttım ve 2010 yılında milli takıma girdim. Milli takıma girdiğimde benden önce hiç final yüzülmemişti ve bu alanda farkındalık yaratmak istedim. 2011 yılında da Avrupa Şampiyonu oldum. Ardından ülkemize 9 büyük madalya getirdim. Bunlar içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğu da var."



- "Tarih değişti, hedef değişmedi"



Beytullah, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın 2021'e ertelendiğini hatırlatarak, "Kovid-19 salgın süreci bir krizdi ama bunu çalışmak için biz fırsata çevirdik. Antrenmanlarımızı evde sürdürdük ve daha çok çalıştık. On-line toplantılar görüşmeler yaptık, devlet büyüklerimiz de bizi bu süreçte yalnız bırakmadılar. Onlara da çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Beytullah, her sporcu için en büyük hedefin her zaman olimpiyatlar olduğunu söyledi.



Çok genç bir takım olduklarına dikkati çeken Beytullah, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu benim katılacağım üçüncü olimpiyat olacak. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda birçok madalya alacağız. Tarih değişti, hedef değişmedi diyoruz. Oradan inşallah bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Bunun için elimizden geleni her şeyi yapmanın sözünü veriyoruz. İnşallah oradan altın madalya ile döneceğiz."



- Koral Berkin Kutlu: "Yüzmeyi herkese öneriyorum"



Milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ise Paralimpik Oyunları'na ilk kez gideceği için heyecanlı olduğunu söyledi.



Doğuştan sağ kolu ve sol bacağı olmayan 14 yaşındaki Kutlu, rehabilitasyon amacıyla yüzmeye başladığını anımsatarak, "Yüzmeye doktorumun tavsiyesi üzerine başladım. Farklı sporları yapmam durumunda sağlığımın daha da kötü olabileceğini söylemişti. Yüzmeyi tercih ettim. İyiki de yüzmeyi tercih ettim, çünkü çok sevdim." ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kutlu, yüzmenin insan sağlığına çok faydalı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"6 senedir yüzüyorum. Türkiye şampiyonluklarım var. Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan ikinci oldum. Salgın süresince evde antrenmanlar yaptık. Antrenörlerimizle düzenli görüştük. Yarın yarışacakmışız gibi de kendimi hazır hissediyorum. Şimdi önümüzde gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları var. İlk kez katılıyorum. İnşallah orada iyi bir derece yapıp, ülkemize altın madalya getirmek istiyorum."