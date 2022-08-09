Paralimpik yüzücülerden iki günde 13 madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden paralimpik milli yüzücüler, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyalarını almanın sevincini yaşıyor.



Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli sporcular, müsabakaların ilk iki gününde 5 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.



Serbest, kelebek ve ferdi karışık stillerinde mücadele eden sporculardan Koral Berkin Kutlu 2 altın, Sümeyye Boyacı bir altın, bir bronz, Sevilay Öztürk ve Şevval Beren Mutlu birer altın, birer gümüş, Emine Avcu bir gümüş, bir bronz, Hamit Demir ve Beytullah Eroğlu birer gümüş, Uğur Şenel ise bir bronz madalya kazandı.



Koral Berkin Kutlu: "İlk altın madalyayı almak beni çok gururlandırdı"



Organizasyonda Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanan 16 yaşındaki para yüzücü Koral Berkin Kutlu, AA muhabirine, ilki başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Müsabakaların Türk sporcular adına çok başarılı geçtiğine dikkati çeken Koral Berkin, "İki günde çok kaliteli yarışlar gerçekleşti. Takım olarak kazandığımız madalyalardan dolayı çok gururluyuz. Ailemi, hocalarımı, tüm Türkiye'yi gururlandığım için çok mutluyum. Böyle büyük bir organizasyonda ilk altın madalyayı almak beni çok gururlandırdı. İnşallah 2024 olimpiyatlarında da madalya kazanıp ülkemi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.



Sevilay Öztürk: "İlk kulacı atıp ilk madalyaları kazandık"



Milli sporculardan 18 yaşındaki Sevilay Öztürk de organizasyonu çok beğendiğini, organizasyonun Tokyo Olimpiyatları'nı andırdığını ve burada mücadele etmekten büyük keyif aldığını söyledi.



Mücadele eden tüm arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade eden Sevilay, şunları kaydetti:



"Dün altın madalya ile bitirmiştim. Bugün gümüş oldu. Burada derecelerime bakıp eksiklerimi gidermek için kendimi zorlamadan mücadele ediyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alıp daha güzel yerlere gelerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Türkiye'nin ilk madalyalarını aldığımız için de çok mutluyuz. İlk gün Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da buradaydı. Madalyalarımızı kendisi takdim etti."



Emine Avcu: "Paris Olimpiyatları'nda da madalya kazanmayı hedefliyorum"



Emine Avcu ise bu büyük organizasyonda, arkadaşlarıyla kardeşlik içinde beraber kulaç atıp, Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



"Takım arkadaşlarımla beraber ilk kulacı atıp ilk madalyaları kazandık." diyen Emine, "Ülkemizi böyle temsil etmek gurur verici. Benim bu sporla uğraşmamın en büyük sebeplerinden biri ülkemize nasıl yararlı bir birey olabiliriz bunu göstermek. Kapıların arkasına kapanan, yaşamdan kaçan insanları nasıl hayata bağlayabiliriz diye mücadele ediyorum ve bu madalyaları ülkem için kazanıyorum. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da madalya kazanmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.





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