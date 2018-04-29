Paralimpik yüzücülerden 55 madalya

Yunanistan'ın Ptolemaida kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda, Türkiye adına yarışan sporcular büyük başarı elde ederek 55 madalya aldı.Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) düzenlediği dün başlayan ve bugünkü yarışlarla sona eren organizasyonda İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüleri; 36 altın, 14 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 55 madalya elde etti.Yunanistan'da bulunan ve telefonla AA muhabirine açıklama yapan yüzme eğitmeni Duran Arslan, yarışmalara İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü adına 11 sporcuyla katıldıklarını söyledi.Sporcuların gösterdikleri başarıyla gurur duyduklarını aktaran Arslan, şöyle konuştu:"Sporcularımız yarışmalarda 36 altın, 14 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Sporcularımızdan Karin Paker 5 altın, Kader Öcal 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, Muammer Can Demirci 5 altın, Berkin Kutlu 5 altın, 1 gümüş, Melih Onur Şırlak 1 gümüş, 2 bronz, Betül Malkoç 6 altın, Emirhan Yılmaz 3 altın, 3 gümüş, Miraç Mola 5 altın, Doruk Gayır 1 bronz, Emine Avcu 1 altın, 4 gümüş, Nisanur Gürses 3 altın, 3 Gümüş ve 1 bronz madalya kazandı."Yüzme eğitmeni Berna Bal ise sporculardan 12 yaşındaki Berkin Kutlu'nun küçük olmasına rağmen 6 branşta dünya ve olimpiyat A barajını geçtiğini kaydetti.Bal, "Bu başarı bizim için tarihte bir ilk. Engelli sporcularımız büyük başarı kazandı. Onlara 'Yunanistan Fatihleri' diyorum. 55 madalya çok önemlidir. Sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Hepsiyle gurur duyuyoruz." dedi.Eğitmen Bal, Yunanistan'daki yarışlarda kazandıkları başarının sevinciyle yurda dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.