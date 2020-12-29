Paralimpik yüzücü Elif İldem, azmiyle engel tanımıyor

Paralimpik yüzücü Elif İldem, hem sporculuk hem de akademik kariyerinde elde ettiği başarılarla örnek oluyor.



Beyin ile vücut kasları arasındaki iletişimi sağlayan çevresel sinirlerin etkilendiği Charcot Marie Tooth (CMT) hastalığı nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine 20 yaşında tedavi amacıyla yüzmeye başlayan milli sporcu, 4 yıl içinde paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza attı.



Sporcu kimliğinin dışında eğitim hayatındaki başarısıyla da dikkati çeken Elif İldem, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Bununla yetinmeyen milli sporcu, klinik psikoloji üzerine lisansüstü eğitimini tamamladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un paralimpik yüzücüsü Elif İldem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellerin ve imkansızlıkların başarının önünde duramayacağını belirterek, "Çocukluğumdan beri insanlar 'Yapamıyorsun' dedikçe engellerin daha fazla üstüne gittim. Eğitimi ve sporu bir arada yürütemeyeceğimi düşünenlere karşı bunu göstermeyi hedefledim. 'Yapamazsın, boş ver' diyenlere karşı hep denedim. Sınırlarımı bu şekilde aştım." ifadelerini kullandı.



Katıldığı şampiyonaların çoğunda elde ettiği madalyalarla ön plana çıkan milli sporcu, "Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmayı hedefliyordum. Ancak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağım aklımdan dahi geçmezdi. Bu hedef bana çok yakın durmuyordu. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılacağımı öğrendiğimde dünyalar benim olmuştu. Bu süreçten sonra daha fazla çalışmaya başladım." diye konuştu.



- Yüksek lisans tezini burnuyla yazdı



CMT hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklara rağmen yılmayan Elif İldem, yüksek lisans tezini burnuyla yazarak azmiyle engel tanımayacağını kanıtladı.



Paralimpik yüzücü, bu zorlu süreci şöyle anlattı:



"Okumayı seviyorum. Elle yazmak zor geliyor. Günlük hayatta telefon kullanırken zorlanıyorum. Önce dudağımla yazmaya başladım. Annem 'dudakların ördek gibi olacak' dedi. Sonra burnumla yazmaya başladım. Daha hızlı yazabiliyorum. Gözlerime biraz zarar verebiliyor. Hayatta bazen bazı şeyler için bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. Kampta sabahları ve akşamları antrenmanlar vardı. Benim de tezimi yazıp teslim etmem gerekiyordu. Öğle aralarında bu şekilde tezimi yazmaya çalışıyordum. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda yoruluyordum. Ancak bunları bitirdikten sonra elde edeceğin başarıyı düşününce mutlu oluyorsun. Yüksek lisans diplomamı elime aldığımda ve yüzmede de belli bir mesafe katettiğimi gördüğümde çok mutlu oldum."



- Salgın sürecinde arkadaşlarına yardımcı oluyor



Elif İldem, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdürmek zorunda kaldığı dönemde umutsuzluğa kapılmadığını ve arkadaşlarına destek olduğunu aktardı.



Psikoloji bölümünden mezun olduğunu ve ayrıca klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptığını hatırlatan 25 yaşındaki paralimpik yüzücü, "Bu sayede pandemi sürecini çok güzel ve sağlıklı bir şekilde atlattım. Umutsuzluğa düşmedim ve kaygı taşımadım. Bana danıştıklarında insanlara yardımcı oluyorum ve olumlu geri dönüşler alıyorum. Edindiğimiz bilgileri aktarmak bizi toplumsal anlamda daha da ileriye götürür. Arkadaşlarımla yaptığımız toplantılarda elimden geldiğince birikimlerimi paylaşmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesiyle daha fazla çalışma imkanı bulduğunu vurgulayan Elif İldem, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesi bir bakıma benim için iyi oldu. Çalışmalarımı daha yoğunlaştırdım. Derecemi geliştirip madalya almak istiyorum." diye görüş belirtti.



