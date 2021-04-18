Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İtalya'da 14 madalya kazandı

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Dünya Serisi'nin İtalya etabında 14 madalya kazandı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Udine kentindeki Lignano Sabbiadoro'da düzenlenen organizasyon, bugün gerçekleştirilen yarışların ardından sona erdi.



Milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, organizasyonun ilk gününde olduğu gibi bu kez de kadınlar 50 metre kelebek kategorisinde kürsüye birlikte çıktı.



Final yarışında İtalyan Giulia Terzi'nin ardından ikinci olan Sevilay Öztürk 46.58'lik derecesiyle gümüş, üçüncü Sümeyye Boyacı ise 49.50'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.



Sevilay ve Sümeyye'nin bu sonuçları gençler kategorisinde de değerlendirildi ve bu kategoride iki sporcu olduğu için Sevilay altın, Sümeyye ise gümüş madalya sahibi oldu.



Gençler kategorisinde Koral Berkin Kutlu, erkekler 50 metre serbest stilde 38.75'lik derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.



Koral Berkin, 50 metre kelebek kategorisinde ise tek sporcu olduğu için 41.05'lik derecesiyle altın madalya kazandı.



Dünya Serisi İtalya etabının ilk günü dün 8 madalya kazanan milli takım, bugün elde ettiği 6 madalyanın ardından organizasyonu 5'i altın, 7'si gümüş, 2'si bronz 14 madalyayla tamamladı.



