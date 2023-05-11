Paralimpik tekvandocular "ilk altının" peşinde

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek 8 milli tekvandocu, branşta ülkenin ilk altın madalyasını kazanmayı hedefliyor. Paris'te 29-31 Ağustos'ta düzenlenecek para tekvando müsabakalarında Türkiye, 10 kotadan 8'ini alarak büyük bir başarı gösterdi.

Paralimpik tekvandocular 'ilk altının' peşinde
 Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli tekvandocular, Türkiye'nin branştaki ilk altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi tekvando branşında 8 sporcu temsil edecek.

Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda gümüş ve bronz iki madalya alma başarısı gösteren milli tekvandocular, Paris 2024'te de Türkiye'ye bu branşta ilk altın madalyasını kazandırmak istiyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada 2000 yılından itibaren tüm olimpiyatlara katılma başarısı gösterdiklerini vurguladı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 5 sporcuyla katıldıklarını anımsatan Şahin, "Bir sporcumuz bronz madalya aldı, gururluyuz, sevinçliyiz. Diğer sporcularımızın da altın, gümüş, bronz alabilme yetenekleri var. Bazen sporda bunlar olabiliyor. Avrupa'da bir sürü ülke madalya alamadı. Birkaç ülke bizim gibi bronz aldı. Asya'da altın alanlar var. Sevincimiz şu ki madalya geleneğimiz olimpiyatta bozulmadı." dedi.

Tekvando Milli Takımının geçen yıl Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonu olduğunu, mayıs ayında Belgrad'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ise paratekvando ve tekvandoda Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Şahin, altyapı yatırımlarıyla "zirvedeki konumu" pekiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

 "Kotada en iyi ülkeyiz"

Şahin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin Meryem Betül Çavdar ile gümüş, Mahmut Bozteke ile bronz madalya kazandığını anımsattı.

Paris 2024'te para tekvando müsabakalarının 29-31 Ağustos'ta düzenleneceğine dikkati çeken Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

"Paralimpik'te 10 tane kota var. Biz 10 kotanın 8'ini alarak büyük başarı gösterdik. Kotada en iyi ülkeyiz. Bunu madalyaya çevirmeye çalışacağız. Çok ciddi sporcularımız var. İnşallah güzel başarı yakalarlar, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Paralimpik'te de ülkemize madalya kazandırma hedefimiz, devamını getirme hedefimiz var. Ciddi hazırlandık. Altına uzanabilecek sporcularımız var. Orada o performanslarını gösterdikleri zaman altın çıkarabilirler."

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Paralimpik tekvandocular "ilk altının" peşinde
Spora dönen milli para judocunun hedefi altın madalya
Türkiye'nin paralimpik oyunları macerası
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 branşta ilk madalyasını arayacak
Türkiye'nin paralimpik oyunları tarihi!
Paralimpik milli takımı 94 sporcuyla Paris'e gitti
Paralimpik sporcular, Paris 2024'e törenle uğurlanacak
Paralimpik Yaz Oyunları'nın 64 yıllık tarihi
Şeref Eroğlu, Paris 2024'ü değerlendirdi:
Özbekistan'ın olimpiyat başarısının altında spor yatırımları yatıyor
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play