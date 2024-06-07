Paralimpik sporculardan altın madalya

Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paralimpik sporculardan altın madalya
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07 Haziran 2024 14:13
Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında mücadele eden paralimpik sporcular Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, BC3 karışık çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Havva ile Öner, Perulu rakiplerini 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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