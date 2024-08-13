Paralimpik sporcular, Paris 2024'e törenle uğurlanacak

Paralimpik sporcularımız, Bakan Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla pazar günü İstanbul'dan Paris'e uğurlanacak.

Paralimpik sporcular, Paris 2024'e törenle uğurlanacak
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı törenle pazar günü Fransa'ya uğurlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Paris 2024'e katılacak milli sporcular için pazar günü İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda uğurlama töreni organize edilecek.

Bakan Bak'ın da katılacağı törenle yolcu edilecek paralimpik kafile, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Paris'e gidecek.

Paralimpik kafile, saat 12.00'de başlayacak törenin ardından Paris'e uğurlanacak.

 
 
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