Paralimpik sporcu Miray Ulaş'ın hedefi yelkende dünya şampiyonluğu

Yüzmede 39 Türkiye şampiyonluğu ve yelkende dünya üçüncülüğü bulunan paralimpik sporcu Miray Ulaş, Dünya Yelken Şampiyonası'nda altın madalya istiyor.



Ablasının yönlendirmesiyle 9 yıl önce profesyonel yüzücü olmaya karar veren Miray, 39 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 6,5 kilometre yüzerek para genel klasmanda üçüncülük, para kadınlarda ise birincilik elde etti.



Miray, yelkende ise birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra geçen yıl İtalya'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.



Ekim ayında Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için Adana'daki milli takım kampına katılan Miray, AA muhabirine, spordaki başarısını azmine ve kararlılığına borçlu olduğunu söyledi.



Spor hayatına yüzmeyle başladığını, ancak zamanla yelkeni daha çok sevdiğini anlatan Miray, "Yelken, denizde uzun süreli bir şekilde tekneyi sadece kendi hakimiyetinle, kararlarınla yönlendirdiğin, daha özgür ve güçlü hissettiğin bir branş. Bu yüzden antrenman yapmayı, yarışmayı çok seviyorum." diye konuştu.



Miray, spor kariyerinde birçok zorlukla karşılaştığını, ancak her seferinde hedefleri için yılmadan mücadeleye devam ettiğini belirtti.



Hedeflerine ulaşabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Miray, "En büyük hedefim, Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve kendimi iyi şekilde temsil edip kürsüye çıkmak. Bu sene de Dünya Şampiyonası olacak. Hedefim, Japonya'da 18-23 Ekim'de düzenlenecek Dünya Yelken Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etmek." ifadelerini kullandı.



Milli takım antrenörü Armağan Koç da sportmen ve disiplinli kişiliğinin Miray'ın birçok spor branşında başarılı olmasını sağladığını belirtti.



Miray'ın azim ve kararlılıkla antrenmanlara katıldığını aktaran Koç, şunları kaydetti:



"Miray'ın yüzmeden triatlona kadar birçok branşta dereceleri var. Yelkende de aynı başarılarını sürdürüyor. Daha da ilerletecek inşallah. Miray, çok disiplinli ve yaptığı işe kendini adamış bir sporcu. Yaptığı her branşta kendisini üçe bölüyor diyebilirim, çünkü triatlon maratonundan çıkıyor, hemen ertesi gün bizim kamp başlıyor ve asla gecikmiyor. Sabahın erken saatlerinde kampımızda hazır bir şekilde bulunur. O yönden kendisine çok imreniyorum, spor konusunda çok aktif ve adanmış bir kişilik."













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