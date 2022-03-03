İyileşen felçli koluyla atış yapıyor

Hedefi için çok çalışıyor

"Engelliyiz diye kenara atılmak istemiyorum"

Para atıcılık milli sporcusu Aysel Özgan, iyileşen felçli koluyla yaptığı atışlarla, olimpiyat hedefine ulaşmak için Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek istiyor.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da şubat ayında yapılan Para Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Özgan, milli takımla Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.Norveç'in Hamar kentinde 13-19 Mart tarihlerinde yapılacak Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasına katılacak 11 sporcudan biri olan Aysel Özgan, çalışmalarını Bursa'da sürdürüyor.Özgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşına kadar yürüyebildiğini, omuriliğindeki açılmadan dolayı 1992'de geçirdiği acil ameliyatların ardından boynu ve sol kolu dışında vücudunun alt kısmının felç kaldığını söyledi.Ailesi ve kendisinin çabalarıyla, sağ kolunun yeniden işlev kazandığını ve oturabildiğini aktaran Aysel Özgan, bundan sonra hayatını tekerlekli sandalyede geçirdi.Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumundaki havalı silahlar poligonunda özellikle müsabakalara doğru her gün çalışan Özgan, 2024 yılında yapılması planlanan olimpiyatlarda başarıyı hedeflediğini söyledi.Bedensel engelliler atıcılık dalında, 10 metre havalı tabanca (P2) ve 50 metre ateşli tabanca (P4) branşlarında yarışan Özgan, atıcılık sporuyla tanışmasının tesadüfen gerçekleştiğinden bahsederek, 2004'te Giresun'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı memur olarak çalışırken, üyesi olduğu Bedensel Engelliler Derneğinin ricası üzerine, kenti turnuvada temsil edecek başka kadın olmadığı için söz konusu yarışmaya katıldığını söyledi.Turnuvada birincilik elde ettikten sonra organizasyonun Türkiye Şampiyonası olduğunu öğrendiğini aktaran Aysel Özgan, daha sonra bu sporda başarılar kazandıkça öz güveninin yerine geldiğini anlattı.Bundan 1 ay sonra milli takıma seçilen Özgan,diye konuştu.Şimdiye kadar katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalardan yaklaşık 40 madalya ve 6 da kupa kazandığını vurgulayan milli sporcu, şöyle konuştu:Aysel Özgan, yarışmalara hep aynı heyecan ve enerjiyle katıldığını da kaydederek şunları dile getirdi:Anne Hatun Özgan ise yurt içindeki her müsabaka ve antrenmana kızını getirip götürdüğünü, sadece yurt dışına gittiğinde ayrıldıklarını, kızının başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.