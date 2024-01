Paralimpik Milli Takımı, 7 olimpiyat madalyası hedefiyle oklarını atıyor

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Paralimpik Milli Takımı ile 7 olimpiyat madalyası almayı hedeflediklerini söyledi.



Ergin, Paralimpik Milli Takımı'nın kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde AA muhabirine, bu yılın ikinci kampını gerçekleştirdiklerini belirtti.



İlk kampta 18 sporcunun yer aldığını ve seçme yarışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Ergin, bu yarışmanın ardından paralimpik sporcu sayısını 11'e düşürdüklerini anlattı.



Paris 2024 Paralimpik Oyunları için 7 kotaya ulaştıklarına dikkati çeken Ergin, Mart ayında Dubai'de gerçekleştirilecek Grand Prix'de geriye kalan 4 kotayı da almak için çaba göstereceklerini vurguladı.



- "Günde onlarca ok atarak çok fazla enerji harcıyorlar"



Dubai Grand Prix'sine odaklandıklarını vurgulayan Ergin, "Bu turnuvadan başarıyla döneceğimize inanıyorum. Okçuluk, masa tenisi ile birlikte Türkiye'ye paralimpik oyunlarında en fazla madalya kazandıran branşlar arasında yer alıyor. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 5 madalya ile almıştık. Paris'te bu çıtayı daha yukarıya çıkartarak 7 madalyaya ulaşmak istiyoruz." dedi.



Okçuluğun bedensel engelli bireyler için çok kolay ve yapılabilir bir spor olduğuna işaret eden Ergin, şöyle konuştu:



"Okçuluk engellilerin uluslararası arenada başarıya da ulaşabileceği bir spor dalı olarak ön plana çıkabiliyor. Günde onlarca ok atarak çok fazla enerji harcıyorlar. Bu durum günlük yaşantılarına önemli katkı sağlıyor. Sporcular, bedensel engellerinden kaynaklanan handikabı burada unutup, atış çizgisinde özgürlüğüne kavuşup, yay penceresinden okun hedefe uçuşunu seyrediyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak onları önemli düzeyde geliştiren, durumlarının daha da iyiye gitmesini sağlayan bir spor."



- Girdi: "En büyük hedefim Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak"



Paralimpik milli okçu Öznur Cüre Girdi, 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçirdiği söyledi.



Kazadan önce tekvandoyla uğraştığını anlatan Girdi, "Kazadan sonra okçuluk ile tanıştım. 2019 yılında milli takıma girmeyi başardım. Milli formayı taşıdığım ve ülkemi temsil ettiğim için çok mutluyum. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandım. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde ettim. 2023'te de dünya şampiyonu olarak Paris Paralimpik Oyunları için kotamı aldım. En büyük hedefim Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.



Milli okçu Nil Mısır ise 2002 yılında yüksekten düşme sonucu felç geçirdiğini belirtti. Mısır, 4 yıl önce okçulukla tanıştığını, en ağır engellilerin yarıştığı W1 kategorisinde mücadele ettiğini ifade etti.



Spora ilk başladığında dengede bile oturamadığını, kucağında bir yastık ile yatak olabilen bir sandalye ile çalıştığını anlatan Mısır, "Okçuluğa başladıktan 1 ay sonra ok atmaya başladım. Vazgeçmedim ve çalıştım. 2022'de milli takıma katıldım. O yıl Dubai'de yarışmaya katıldım ve dünya ikincisi oldum. Bu kategoride Türkiye'nin aldığı ilk madalyaydı. Orada İstiklal Marşı'nı okutamamanın hüznü vardı. Sonra Avrupa şampiyonu oldum ve burada İstiklal Marşı'nı okutmayı başardım." şeklinde konuştu.



Mısır, hedefinin olimpiyat kotası alarak Türkiye'ye paralimpik oyunlarında altın madalya getirmek olduğunu dile getirdi.