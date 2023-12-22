Paralimpik Judo Milli Takımı sporcusu Onur Taştan, olimpiyat madalyası için ter döküyor

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın ağır sıklet sporcusu Onur Taştan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanabilmek için ter döküyor.



Spor kariyerine tekvandoyla başlayan Onur Taştan, görme engelinin yüzde 95'e kadar yükselmesi nedeniyle 15 yaşında judoya yöneldi.



Judo kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile çeşitli uluslararası turnuvalarda dereceler elde eden 32 yaşındaki sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları vizesi de aldı.



Onur Taştan, Paralimpik Judo Milli Takımı ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.



Türkiye'yi artı 90 kiloda temsil edecek milli sporcu, Paris'ten madalyayla dönmeyi hedefliyor.



Onur Taştan, AA muhabirine, İzmir'de yaşadığını, kronik görme engelli olarak dünyaya geldiğini söyledi.



Spor kariyerine 7 yaşında tekvandoyla başladığını belirten Onur Taştan, görme engelinin yaşı ilerledikçe arttığını anlattı.



Onur Taştan, "Babam da tekvando antrenörüydü. Şu anda yüzde 95 oranında görmüyorum. Işığı fark ediyorum. Babam görme engelli branşı olduğu için 2015'te beni judoya başlattı. O zamandan bugüne kadar milli takımlarda yarışıyorum." diye konuştu.



Judo kariyerinde elde ettiği başarılara değinen Onur Taştan, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında üçüncülüklerim, uluslararası müsabakalarda birinciliklerim, grand prix ve dünya kupalarında ikinciliklerim var. Türkiye şampiyonuyum. Artı 90 kiloda J1 kategorisinde müsabakalara giriyorum. 2024 Paris Paralimpik Oyunları kotasındayım. Olimpiyat için, hedeflerimiz için milli takım kampına geldik. Hocalarımızla elimizden geldiği kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Onur Taştan, günde üç idmanla olimpiyatlara hazırlandıklarını dile getirerek, "Engellilerin judoyu mutlaka yapmasını tavsiye ediyorum. Öz güvenleri, rehabilite olmaları açısından milli takım düzeyinde olmasa da engellilerin sporla tanışmasını tavsiye ederim." şeklinde görüş belirtti.





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